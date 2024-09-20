Анчелотти: «Игроки не против уменьшить свои зарплаты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что футболисты согласны на понижение зарплат, если количество матчей в сезоне будет сокращено. Специалист обеспокоен, что футболисты не успевают отдохнуть из-за плотного графика и часто травмируются.

«Футболу стоит призадуматься, потому как, чтобы избежать травм, нужно играть меньше матчей. Игроки не против уменьшить свои зарплаты, если будут играть меньше», – сказал наставник испанского клуба.

Напомним, ранее защитник команды Дани Карвахаль признавался, что из-за недостатка отдыха, который предоставляется футболистам, они могут объявить забастовку, если ситуация не изменится.