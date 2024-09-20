Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу состояния полузащитника Эдуардо Камавинга. Из-за травмы колена в сезоне 2024/2025 француз на футбольном поле ещё не появлялся.

«Камавинга начнёт тренироваться с командой на следующей неделе. Он чувствует себя хорошо. Он очень важен для нас, потому что после его возвращения мы можем активнее применять ротацию в полузащите», - сказал Анчелотти на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 21 сентября, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Эспаньола». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.