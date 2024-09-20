Анчелотти ответил на вопрос о возможной смене схемы «Реала»

В прессе появилась информация о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обдумывает возможность использования схемы с четырьмя полузащитниками для обеспечения баланса между обороной и атакой. На пятничной пресс-конференции итальянский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Схема с четырьмя полузащитниками? Сложно сказать. Мы можем обеспечивать баланс даже без четырёх полузащитников. В 2022 году мы выиграли Лигу чемпионов с тремя нападающими. Главное – найти баланс», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч «Реал» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Эспаньола».