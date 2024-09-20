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Эффект Мбаппе: Зарплаты Беллингема и Винисиуса в «Реале» выросли слухи

20 Сентября 2024 • 14:42 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Килиан Мбаппе перебрался в «Реал». Поговаривают, что в мадридском клубе француз зарабатывает 15 миллионов евро за сезон. После трансфера Мбаппе сразу стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на OK Diario, «Реал» сразу же принял меры, чтобы не допустить потенциального «трения» в коллективе. Так, мадридский клуб повысил зарплаты звёздных Джуда Беллингема и Винисиуса до тех же 15 миллионов евро в год.

Добавим, что «Реал» на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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