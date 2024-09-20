Ровно 15 лет назад Бензема забил первый гол за «Реал»

Продолжаем освежать в памяти некоторые моменты футбольной истории. Ровно 15 лет назад, 20 сентября 2009 года, Карим Бензема забил свой первый гол за мадридский «Реал». Произошло это в матче третьего тура чемпионата Испании, когда «сливочные» на своём поле разгромили «Херес» со счётом 5:0.

Бензема тогда удался результативный удар с левой ноги из пределов штрафной площадки. Француз сменил счёт 3:0 на 4:0.

Напомним, что летом 2009 года Карим Бензема перебрался в «Реал» из «Лиона». Француз провёл в мадридском клубе 14 сезонов, после чего отправился в саудовский «Аль-Иттихад».

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