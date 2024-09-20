В «Реал Сосьедаде» высказались о Захаряне

Хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вскоре возобновит тренировочные занятия.
«Арсен еще не приступил к занятиям с командой, он занимается по своему индивидуальному плану. Через несколько дней он впервые выйдет на поле и продолжит самостоятельно тренироваться уже на траве», - приводит Sport24 слова пресс-службы испанского клуба.
Напомним, что 21-летний российский футболист пополнил ряды «Реал Сосьедада» в 2023 году. В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 40 поединках за испанский коллектив, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
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