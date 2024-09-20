«Барселона» может расстаться с нападающим

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» подумывают об аренде 21-летнего футболиста. Новым местом работы Фати может стать другой испанский клуб «Севилья». Андалусийцы собираются арендовать Ансу до конца сезона с правом выкупа.

Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фати играл на правах аренды за «Брайтон». Он провел 19 матчей в АПЛ и забил два гола.