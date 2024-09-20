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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вратарь «Реала» Куртуа высказался о возможной забастовке

20 Сентября 2024 • 11:30 Комментировать

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий по поводу возможной забастовки игроков из-за загруженного календаря.

«Забастовка футболистов? Это тяжело. Но я не думаю, что дело в количестве матчей. Здесь больше акцент на перерыве между сезонами. У тех, кто долго играл на Евро и Кубке Америки, было три недели отпуска. Этого очень мало. В НБА отдыхают четыре месяца», - передает слова бельгийского вратаря Madrid Universal.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний бельгийский вратарь провел пять поединков за мадридский «Реал», в которых пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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