Вратарь «Реала» Куртуа высказался о возможной забастовке

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий по поводу возможной забастовки игроков из-за загруженного календаря.
«Забастовка футболистов? Это тяжело. Но я не думаю, что дело в количестве матчей. Здесь больше акцент на перерыве между сезонами. У тех, кто долго играл на Евро и Кубке Америки, было три недели отпуска. Этого очень мало. В НБА отдыхают четыре месяца», - передает слова бельгийского вратаря Madrid Universal.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний бельгийский вратарь провел пять поединков за мадридский «Реал», в которых пропустил два мяча.
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