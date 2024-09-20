Вратарь «Реала» Куртуа высказался о возможной забастовке

«Забастовка футболистов? Это тяжело. Но я не думаю, что дело в количестве матчей. Здесь больше акцент на перерыве между сезонами. У тех, кто долго играл на Евро и Кубке Америки, было три недели отпуска. Этого очень мало. В НБА отдыхают четыре месяца», - передает слова бельгийского вратаря Madrid Universal.