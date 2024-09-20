«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) изучает возможность покупки «Атлетико». Саудовцы хотят использовать то, что титульным спонсором команды является авиакомпания Riyadh Airlines, которая базируется в их государстве. Об этом сообщает El Independiente.

Источник также информирует, что между сторонами уже осуществились предварительные переговоры, однако на данный момент они далеки от заключения сделки. Контрольные акции «Атлетико» принадлежат его гендиректору Хилю Марину.

Напомним, что данному фонду принадлежат некоторые саудовские клубы – «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Также в 2021 году под их контроль перешел английский «Ньюкасл».