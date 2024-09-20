Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев

20 Сентября 2024 • 11:21 Комментировать (1)

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) изучает возможность покупки «Атлетико». Саудовцы хотят использовать то, что титульным спонсором команды является авиакомпания Riyadh Airlines, которая базируется в их государстве. Об этом сообщает El Independiente.

Источник также информирует, что между сторонами уже осуществились предварительные переговоры, однако на данный момент они далеки от заключения сделки. Контрольные акции «Атлетико» принадлежат его гендиректору Хилю Марину.

Напомним, что данному фонду принадлежат некоторые саудовские клубы – «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Также в 2021 году под их контроль перешел английский «Ньюкасл».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Саудовская Аравия
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
20 Сентября 2024 в 11:34
ай была б неплоха.. и вампира бы пад зад пенком.. А-ха-ха-ха! )))
Ответить
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.09.24 в 22:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
2.26 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
11:30 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Куртуа высказался о возможной забастовке
11:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может стать игроком испанского суперклуба 2
09:17 · Англия. Премьер-лига
Две звезды «Реала» под ударом из-за Холанна 1
07:52 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме
06:28 · Испания. Ла Лига
Флик – о замене Ямаля: «Мы думали о следующем матче»
06:05 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выбрали лучшего игрока месяца
05:23 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас назвал лучшего игрока в истории испанского чемпионата
04:06 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, что думает о сравнениях с Касильясом
03:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл дорогостоящую альтернативу Родри слухи
02:26 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о низкой результативности Хулиана Альвареса
01:48 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»
01:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Камавинга сможет сыграть за «Реал» 1
00:15 · Испания. Ла Лига
Куртуа отреагировал на похвалу испанского экс-вратаря
00:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике 1
19 Сентября
23:17 · Испания. Ла Лига
Куртуа ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»
22:45 · Испания. Ла Лига
Ямаль забивал или ассистировал в 13 из 15 последних матчей, когда выходил в старте
21:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» всухую победил в гостях у «Леганеса»
19:18 · Испания. Ла Лига
Канисарес: «Куртуа – это Марадона, Месси и Криштиану в мире вратарей»
18:35 · Испания. Ла Лига
Арустамян: «В Испании сравнивали Захаряна с Зиданом» 1
17:28 · Испания. Ла Лига
Беллингем поддержал Родриго на фоне разговоров о трио в «Реале»
17:26 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «В 39 лет у Модрича до сих пор искра в глазах» 2
17:24 · Испания. Ла Лига
Куртуа объяснил историю с прозвищем Эндрика в «Реале»
17:19 · Испания. Ла Лига
Куртуа призвал звезду «Реала» разозлиться
17:06 · Испания. Ла Лига
Роналду: «У Ямаля большой потенциал»
Все новости
Рекомендуем