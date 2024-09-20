Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме

«Джуд – большой талант, у него невероятный потенциал. Сейчас он выступает за клуб, в котором чистая среда. Он растет вместе с другими футболистами команды. «Реал» поможет ему стать великим. Беллингем будет одним из лучших в своем поколении», - высказался 39-летний нападающий на своем ютуб-канале.