Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме

Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.
«Джуд – большой талант, у него невероятный потенциал. Сейчас он выступает за клуб, в котором чистая среда. Он растет вместе с другими футболистами команды. «Реал» поможет ему стать великим. Беллингем будет одним из лучших в своем поколении», - высказался 39-летний нападающий на своем ютуб-канале.
Английский полузащитник играет за «королевский» клуб с 2023 года. Трудовой договор Джуда рассчитан до середины 2029-го. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.
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