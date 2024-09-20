Флик – о замене Ямаля: «Мы думали о следующем матче»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, почему решил заменить Ламина Ямаля в матче с «Монако».

На 28-й минуте 17-летний вингер поразил ворота монегасков, установив на табло счёт 1:1, но избежать поражения это не помогло. Хозяева поля, игравшие в большинстве с 10-й минуты, дожали «сине-гранатовых» во втором тайме и добыли три очка во встрече первого тура общего этапа Лиги чемпионов. На 80-й минуте Флик заменил автора единственного гола своей команды.

«Ламин сделал всё, что мог сделать, для него матч выдался непростым. Мы заменили его, держа в мыслях воскресную игру», – заявил в послематчевой беседе с журналистами немецкий рулевой.

В воскресенье «Барселона» проведёт выездной поединок Ла Лиги с «Вильярреалом».