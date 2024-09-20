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В «Реале» выбрали лучшего игрока месяца

20 Сентября 2024 • 06:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1 1.16 X 7.70 2 16.00
21.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил приз лучшему игроку команды за прошедший месяц.

Уругваец отметился двумя забитыми мячами в августе – он поразил ворота «Аталанты» и «Вальядолида», причём оба гола стали победными. Как сообщает Madrid Zone, именно 26-летний хавбек, а не кто-то из атакующих суперзвёзд «сливочных», был признан лучшим футболистом минувшего месяца в команде.

Федерико Вальверде выступает за первую команду «Реала» с 2018 года. В составе мадридского гранда игрок стал двукратным обладателем Лиги чемпионов и трёхкратным победителем Ла Лиги, а также поднял над головой множество других трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде

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