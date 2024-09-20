Президент Ла Лиги Тебас назвал лучшего игрока в истории испанского чемпионата

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о лучшем игроке высшего испанского дивизиона за всю историю.

По мнению главы чемпионата, лучшим футболистом Ла Лиги всех времён является её лучший бомбардир – Лионель Месси, экс-нападающий «Барселоны».

«Лучший игрок, когда-либо выступавший в Ла Лиге? Лео Месси. Лучший игрок в истории? Лео Месси», – приводит BarcaTimes слова Хавьера Тебаса.

Лионель Месси забил 474 гола в 520 матчах за «Барселону» в Ла Лиге в период с 2004 по 2021 год, после чего перебрался во французский «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент звёздный аргентинец выступает в МЛС за «Интер Майами».