Куртуа рассказал, что думает о сравнениях с Касильясом

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на сравнения с легендой клуба Икером Касильясом.

Знаменитый испанец провёл более 700 матчей за «сливочных» в период с 1999 по 2015 год. Его бельгийский преемник пополнил ряды команды в 2018 году.

«Я горжусь сравнениями с Касильясом. Это большой комплимент для меня, я мечтал играть в «Реале» с восьми лет», – заявил в интервью Carrusel Deportivo нынешний «первый номер» мадридского гранда.

Тибо Куртуа провёл 242 матча за «Реал» во всех турнирах, пропустив 222 гола. В составе «королевского клуба» бельгиец дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды стал победителем Ла Лиги.