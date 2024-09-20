Симеоне высказался о низкой результативности Хулиана Альвареса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не сомневается в способностях нападающего Хулиана Альвареса.

На счету аргентинского футболиста один забитый мяч в шести поединках за «матрасников». В прошлом месяце мадридцы приобрели форварда у «Манчестер Сити» за 75 млн евро, однако с учётом бонусов сумма может достичь 95 млн.

«Пересмотреть позицию Альвареса на поле? Нет, я вижу его нападающим. Я выпускаю его на поле, потому что он очень важен. Он приехал сюда, чтобы показывать свой уровень, и ему это удаётся. То же самое касается и Сорлота, который забивает не так много, как мог бы, но всё равно нам нужен», – заявил Симеоне в беседе со СМИ после победы над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов (2:1).