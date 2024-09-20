Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»

20 Сентября 2024 • 01:48 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
1 4.20 X 4.20 2 1.73
22.09 19:30

Бывший спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф вспомнил, как Ламин Ямаль начинал свой путь в первой команде.

Сейчас 17-летний вингер считается одной из главных звёзд «сине-гранатовых». По словам Йорди Кройфа, юный испанец произвёл впечатление на старших товарищей по команде на первой же тренировке, ещё в 15-летнем возрасте.

«Я помню первую тренировку Ямаля с основной командой. Прошло всего пять минут, и Хави [тогдашний главный тренер] сказал нам: «Этот парень – особенный». Он хотел выпустить Ламина задолго до его дебюта, но тогда у того ещё не было профессионального контракта.

Когда ветераны команды увидели, как Ямаль работает с мячом, они стояли и смотрели с широко раскрытыми глазами. «Он другой», – говорили они», – передаёт Barca Universal слова сына легендарного Йохана Кройфа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Йорди Кройф Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Сентября
01:48
Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»
19 Сентября
16:19
Кунде: «Барселона» хорошо понимает, чего хочет тренер»
15:30
«Барселона» может продать игрока за 60 миллионов евро 1
18 Сентября
22:31
Кунде поддержал идею бойкотировать матчи 4
12:57
Контракт Иньиго Мартинеса с «Барселоной» может продлиться автоматически
11:18
«Барселона» уверена, что сможет заключить новый контракт с Педри
17 Сентября
17:30
Стало известно, когда Фермин Лопес может вернуться на поле
17:09
Хавбек «Барселоны» получил новую травму 1
14:45
«Барселона» до сих пор выплачивает зарплату Сетьену, уволенному в 2020 году
01:21
Гути назвал игрока «Барселоны», которого подписал бы в «Реал» 1
00:43
«Барселона» приняла решение по травмированному Ольмо 1
16 Сентября
13:45
Френки де Йонг частично тренируется с основой «Барселоны»
13:29
Ольмо пропустит 4-5 недель из-за травмы
10:47
Флик высказался о состоянии Ольмо, у Дани подозрение на травму
00:04
«Манчестер Юнайтед» пытался купить защитника у «Барселоны» 1
15 Сентября
23:53
Полузащитник сборной Бельгии пополнил шорт-лист «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Леганес Леганес
Атлетик Б Атлетик Б
0
2
4.30 3.25 2.00
Видео
20.09.24 в 22:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
2.26 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
02:26 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о низкой результативности Хулиана Альвареса
01:48 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»
01:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Камавинга сможет сыграть за «Реал»
00:15 · Испания. Ла Лига
Куртуа отреагировал на похвалу испанского экс-вратаря
00:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике
19 Сентября
23:17 · Испания. Ла Лига
Куртуа ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»
22:45 · Испания. Ла Лига
Ямаль забивал или ассистировал в 13 из 15 последних матчей, когда выходил в старте
21:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» всухую победил в гостях у «Леганеса»
19:18 · Испания. Ла Лига
Канисарес: «Куртуа – это Марадона, Месси и Криштиану в мире вратарей»
18:35 · Испания. Ла Лига
Арустамян: «В Испании сравнивали Захаряна с Зиданом» 1
17:28 · Испания. Ла Лига
Беллингем поддержал Родриго на фоне разговоров о трио в «Реале»
17:26 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «В 39 лет у Модрича до сих пор искра в глазах» 2
17:24 · Испания. Ла Лига
Куртуа объяснил историю с прозвищем Эндрика в «Реале»
17:19 · Испания. Ла Лига
Куртуа призвал звезду «Реала» разозлиться
17:06 · Испания. Ла Лига
Роналду: «У Ямаля большой потенциал»
16:43 · Испания. Ла Лига
Гути: Эта «Барселона» не страшна 9
16:38 · Испания. Ла Лига
Гути: «Этот «Реал» сильнее «галактикос»
16:33 · Испания. Ла Лига
Гути ответил, кому отдал бы «Золотой мяч»
16:31 · Германия. Бундеслига
Назван фаворит на покупку Вирца слухи
16:19 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Барселона» хорошо понимает, чего хочет тренер»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может продать игрока за 60 миллионов евро 1 слухи
14:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти планирует использовать другую схему в «Реале»
11:55 · Испания. Ла Лига
Галлахер: «Симеоне пообещал мне, что подпишет меня в «Атлетико»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Галлахер высказался об уходе из «Челси»
10:58 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку» 10
Все новости
Рекомендуем