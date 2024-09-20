Йорди Кройф: «Ямаль шокировал ветеранов «Барселоны» на первой тренировке»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф вспомнил, как Ламин Ямаль начинал свой путь в первой команде.

Сейчас 17-летний вингер считается одной из главных звёзд «сине-гранатовых». По словам Йорди Кройфа, юный испанец произвёл впечатление на старших товарищей по команде на первой же тренировке, ещё в 15-летнем возрасте.

«Я помню первую тренировку Ямаля с основной командой. Прошло всего пять минут, и Хави [тогдашний главный тренер] сказал нам: «Этот парень – особенный». Он хотел выпустить Ламина задолго до его дебюта, но тогда у того ещё не было профессионального контракта.

Когда ветераны команды увидели, как Ямаль работает с мячом, они стояли и смотрели с широко раскрытыми глазами. «Он другой», – говорили они», – передаёт Barca Universal слова сына легендарного Йохана Кройфа.