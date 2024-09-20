Стало известно, когда Камавинга сможет сыграть за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга уже в скором времени должен вернуться на поле.

Французский футболист травмировался перед первым официальным матчем сезона против «Аталанты», который прошёл 14 августа в рамках Суперкубка УЕФА. С тех пор хавбек продолжает залечивать повреждение, однако его возвращение уже не за горами. По обновлённым данным Marca, 21-летний игрок рассчитывает, что сможет принять участие во встрече с мадридским «Атлетико», запланированной на 29 сентября.

До поединка с «матрасниками» коллективу Карло Анчелотти предстоит сыграть с «Эспаньолом» (21 сентября) и «Алавесом» (24 сентября).