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Стало известно, когда Камавинга сможет сыграть за «Реал»

20 Сентября 2024 • 01:23 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
29.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга уже в скором времени должен вернуться на поле.

Французский футболист травмировался перед первым официальным матчем сезона против «Аталанты», который прошёл 14 августа в рамках Суперкубка УЕФА. С тех пор хавбек продолжает залечивать повреждение, однако его возвращение уже не за горами. По обновлённым данным Marca, 21-летний игрок рассчитывает, что сможет принять участие во встрече с мадридским «Атлетико», запланированной на 29 сентября.

До поединка с «матрасниками» коллективу Карло Анчелотти предстоит сыграть с «Эспаньолом» (21 сентября) и «Алавесом» (24 сентября).

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Эдуардо Камавинга ещё теги

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