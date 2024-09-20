Куртуа отреагировал на похвалу испанского экс-вратаря

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил, что думает о словах Сантьяго Канисареса.

Известный испанский экс-футболист расхвалил бельгийца, назвав того «Марадоной, Месси и Роналду в мире вратарей».

«Санти назвал меня лучшим? Это громкие слова. Посмотрим, как меня будут оценивать, когда я завершу карьеру», – передаёт Madrid Zone высказывания Куртуа, признанного лучшим игроком недавнего матча Лиги чемпионов между «Реалом» и немецким «Штутгартом» (3:1).

Сантьяго Канисарес – воспитанник «Реала», наиболее известный по выступлениям за «Валенсию». Также на его счету 46 поединков за сборную Испании.