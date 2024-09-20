«Барселона» впервые проиграла в шестом матче при Флике

«Монако» завершил победную серию «Барселоны» на старте сезона.

Монегаски обыграли «сине-гранатовых» со счётом 2:1 в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Для каталонского гранда это первое поражение в сезоне, а также первая неудача при нынешнем главном тренере Хансе-Дитере Флике. В пяти предыдущих встречах – все они прошли в рамках Ла Лиги – «Барселона» смогла победить.

Флик возглавил команду перед началом кампании. Немецкий специалист заменил ранее уволенного Хави Эрнандеса.

Следующий соперник каталонцев – «Вильярреал». Поединок шестого тура чемпионата Испании пройдёт 22 сентября.