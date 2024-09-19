Куртуа ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением на тему будущего обладателя «Золотой мяча».

Бельгийский вратарь не стал выделять конкретного фаворита, но уверен, что награда должна достаться кому-то из его одноклубников: «Золотой мяч» должен выиграть игрок «Реала», – цитирует Madrid Xtra Куртуа.

Напомним, в числе 30 номинантов место нашлось семи представителям «сливочных». Главными претендентами на приз считаются Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем, представляющие «Реал», а также Родри из «Манчестер Сити».

Имя победителя станет известно 28 октября на церемонии, которая пройдёт в Париже.