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Ямаль забивал или ассистировал в 13 из 15 последних матчей, когда выходил в старте

19 Сентября 2024 • 22:45 Комментировать
Монако
1:1
Барселона
1 4.40 X 4.30 2 1.73
2-й тайм

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль снова не остался без результативного действия.

17-летний игрок отметился забитым мячом во встрече с «Монако», проходящей в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Испанец установил на табло счёт 1:1 на 28-й минуте – к тому моменту «Барселона» уже осталась в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии.

Ямаль неизменно отличался голом или результативной передачей в 13 из последних 15 матчей за клуб и сборную, когда выходил на поле с первых минут. В активе вундеркинда пять голов и 11 результативных передач в этих поединках. «Сдержать» Ламина удалось только сборным Италии (на чемпионате Европы) и Сербии (в Лиге наций).

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