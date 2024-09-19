«Атлетик» всухую победил в гостях у «Леганеса»

В четверг «Леганес» и «Атлетик» провели вынесенный матч седьмого тура Ла Лиги. Гости быстрее распоряжались мячом, создали чуть меньше моментов, но лучше ими воспользовались. Первый час поединка был достаточно сонным, но дальше было намного интереснее. Даниэль Вивиан ножницами наносил удар и попал в перекладину. Через несколько минут он пробивал уже правой ногой и открыл счет при помощи рикошета. На 76-й минуте Иньяки Уильямс удвоил перевес басков. После этого Диего Гарсия стрелял с приличного расстояния и зарядил в штангу. В компенсированное время Унай Нуньес выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в перекладину.
«Атлетик» с 10 очками вышел на пятое место, «Леганес» (5) - делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|66'Вивиан Даниэль (0:1)
|76'Уильямс Иньяки (0:2)
Сориано Хуан•Саэнс Хорхе73' (Тапия Ренато (73') • 90'Гонсалес Серхио VI•Настасич Матия•Розье Валентен• 63'Франкеза Энрик•Брашанац Дарко73' (Круз Хуан (73') •Сиссе Сейдуба•Лопес Роберто III80' (Гарсиа Диего (80') •Де ла Фуэнте Мигель• 41'Аллер Себастьян80' (Мунир Эль-Хаддади (80')
Агирреcабала Хулен•Горосабел Андони•Вивиан Даниэль•Нуньес Унай•Юри Берчиче•Руис Иньиго63' (Эррера Андер (63') •Весга Микель57' (Сансет Ойян (57') •Уильямс Нико46' (Гурусета Горка (46') •Гомес Унаи57' (Прадос Беньят (57') •Беренгер Алекс•Джало Альваро57' (Уильямс Иньяки (57')
19 сентября. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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