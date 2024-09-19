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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» всухую победил в гостях у «Леганеса»

19 Сентября 2024 • 21:59 Комментировать
Леганес
0:2
Атлетик Б
окончен

В четверг «Леганес» и «Атлетик» провели вынесенный матч седьмого тура Ла Лиги. Гости быстрее распоряжались мячом, создали чуть меньше моментов, но лучше ими воспользовались. Первый час поединка был достаточно сонным, но дальше было намного интереснее. Даниэль Вивиан ножницами наносил удар и попал в перекладину. Через несколько минут он пробивал уже правой ногой и открыл счет при помощи рикошета. На 76-й минуте Иньяки Уильямс удвоил перевес басков. После этого Диего Гарсия стрелял с приличного расстояния и зарядил в штангу. В компенсированное время Унай Нуньес выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в перекладину.

«Атлетик» с 10 очками вышел на пятое место, «Леганес» (5) - делит 14-ю строчку.

Протокол игры  
Леганес0:2Атлетик Б
  66'Вивиан Даниэль (0:1)
  76'Уильямс Иньяки (0:2)
Сориано ХуанСаэнс Хорхе 73' (Тапия Ренато ( 73'  90') Гонсалес Серхио VIНастасич МатияРозье Валентен  63'Франкеза ЭнрикБрашанац Дарко 73' (Круз Хуан ( 73') Сиссе СейдубаЛопес Роберто III 80' (Гарсиа Диего ( 80') Де ла Фуэнте Мигель  41'Аллер Себастьян 80' (Мунир Эль-Хаддади ( 80')
Запасные: _AlvinJulian ChiccoОскар РодригесДмитрович МаркоАльтимира АдриаПоросо ДжексонРаба Даниэль
Агирреcабала ХуленГоросабел АндониВивиан ДаниэльНуньес УнайЮри БерчичеРуис Иньиго 63' (Эррера Андер ( 63') Весга Микель 57' (Сансет Ойян ( 57') Уильямс Нико 46' (Гурусета Горка ( 46') Гомес Унаи 57' (Прадос Беньят ( 57') Беренгер АлексДжало Альваро 57' (Уильямс Иньяки ( 57')
Запасные: Бойро АдамаСеррано НикоАлекс ПадильяМартон ХавьерПаредес АйторЛекуе ИньигоДе Маркос Оскар
19 сентября. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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Атлетик Бильбао Леганес

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