«Атлетик» всухую победил в гостях у «Леганеса»

В четверг «Леганес» и «Атлетик» провели вынесенный матч седьмого тура Ла Лиги. Гости быстрее распоряжались мячом, создали чуть меньше моментов, но лучше ими воспользовались. Первый час поединка был достаточно сонным, но дальше было намного интереснее. Даниэль Вивиан ножницами наносил удар и попал в перекладину. Через несколько минут он пробивал уже правой ногой и открыл счет при помощи рикошета. На 76-й минуте Иньяки Уильямс удвоил перевес басков. После этого Диего Гарсия стрелял с приличного расстояния и зарядил в штангу. В компенсированное время Унай Нуньес выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в перекладину.

«Атлетик» с 10 очками вышел на пятое место, «Леганес» (5) - делит 14-ю строчку.