Канисарес: «Куртуа – это Марадона, Месси и Криштиану в мире вратарей»

Известный в прошлом вратарь Сантьяго Канисарес высоко оценивает уровень Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

«Куртуа – лучший из всех. Было время, когда мы говорили: «Есть Месси и остальные». То же самое с Куртуа. Он – это Марадона, Месси и Криштиану, когда речь идёт о мире вратарей. Он намного лучше остальных, и он показывает свой уровень каждый раз. Мы уже привыкли к его важным сэйвам. В игре других вратарей мы бы это выделяли, а для Куртуа это обычное явление.

Для меня Тибо Куртуа является лучшим вратарём в истории. Он является очень важным игроком для «Реала», - сказал Канисарес Movistar+.