Арустамян: «В Испании сравнивали Захаряна с Зиданом»

Журналист и блогер Нобель Арустамян высказался о сравнении полузащитника Антона Миранчука с Зинедином Зиданом.

«Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно. Помню, что в прошлом году в Сан-Себастьяне Захаряна сравнивали с Зиданом», — приводит слова Арустамяна издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в летнее трансферное окно Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон», президент которого и сравнил россиянина с Зиданом. Что касается Арсена Захаряна, то он уже второй год выступает за «Реал Сосьедад».

Зидан завершил карьеру профессионального футболиста в 2006 году.