Поговаривают, что следующим летом Карло Анчелотти может покинуть должность главного тренера «Реала». Как сообщает Sport Bild, заменить итальянца у руля «сливочных» может Хаби Алонсо, который хорошо показывает себя в «Байере».

В то же время источник отмечает, что в списке кандидатов на замену Хаби Алонсо в «Байере» находится Рауль. В настоящий момент 47-летний специалист тренирует в «Реале» молодёжную команду. Словом, мадридцы и леверкузенцы могут совершить своеобразный обмен тренерами.

На текущий момент «Реал» нанимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на четыре очка.