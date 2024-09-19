Беллингем поддержал Родриго на фоне разговоров о трио в «Реале»

Журналисты активно обсуждают атакующее трио «Реала», называя его БМВ. В это трио включают Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Винисиуса, игнорируя Родриго. Бразильского форварда поддержал Беллингем.

«Только дураки забывают букву Р», - написал Беллингем в социальной сети.

Напомним, что во вторник «Реал» обыграл на своём поле «Штутгарт» со счётом 3:1 в первом туре Лиги чемпионов. Теперь команда Карло Анчелотти готовится к матчу чемпионата Испании против «Эспаньола». Команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 21 сентября. После пяти туров «сливочные» имеют 11 очков в своём активе.