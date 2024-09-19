Куртуа: «В 39 лет у Модрича до сих пор искра в глазах»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о своём одноклубнике Луке Модриче.

— Я не знаю, когда он захочет уйти на пенсию. У него невероятные качества, он показывает это на тренировках. Ему 39 лет, но у него до сих пор искра в глазах. Он может бегать все 90 минут, если это необходимо, — приводит слова Куртуа Madrid Xtra.

Хорватский полузащитник выступает за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в семи матчах во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор 39-летнего футболиста со «сливочными» рассчитан до конца июня 2025 года.