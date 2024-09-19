Куртуа объяснил историю с прозвищем Эндрика в «Реале»

Летнего новичка «Реала» Эндрика стали называть Бобби. Поводом стало интервью, в котором молодой бразилец якобы назвал своим кумиром Бобби Чарльтона, что удивило многих. Комментарий на этот счёт дал голкипер мадридской команды Тибо Куртуа.

«Эндрик сказал мне, что его неправильно поняли. Его слова исказили или что-то в этом роде. Он сказал, что не давал такого ответа, а позже всё преподнесли так, будто он назвал Чарльтона своим кумиром», - сказал Куртуа в интервью журналисту Ибаю Льяносу.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Эспаньола» на своём поле.