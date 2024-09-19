Куртуа призвал звезду «Реала» разозлиться

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался насчёт разговоров о звёздном трио в атаке команды. Это трио называют БМВ, включая туда Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Винисиуса. Куртуа считает, что эти разговоры могут разозлить и стимулировать Родриго.

«Сейчас журналисты пишут буквы БМВ, говоря о трио Беллингем – Мбаппе – Винисиус. Но мы в раздевалке знаем важность и качества Родриго. Ему не стоит злиться из-за этого, но если он так будет играть лучше, то пускай злится», - сказал Куртуа блогеру Ибаю во время стрима.

Напомним, что «Реал» во вторник вечером обыграл «Штутгарт» в первом туре Лиги чемпионов со счётом 3:1.