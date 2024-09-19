Роналду: «У Ямаля большой потенциал»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о потенциале вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

— Сборная очень помогла Ямалю. Он был очень хорош. Я думаю, что у него большой потенциал. Посмотрим, чего он добьется. Но я верю, что он добьется многого, — приводит слова Роналду Barca Universal.

В текущем сезоне 17-летний Ямаль появился на поле в пяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил три мяча и стал автором четырех голевых передач.

Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.