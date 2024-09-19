Гути: Эта «Барселона» не страшна

Экс-игрок «Реала» Гути ответил на вопрос о борьбе с «Барселоной», располагающейся на вершине турнирной таблицы. Каталонцы выиграли все пять прошедших матчей сезона Ла Лиги, а мадридцы отстают на четыре очка.

- Эта «Барселона» страшна?

- Нет. Они отлично начали сезон, их дела складываются хорошо. Но правда в том, что впереди ещё большая турнирная дистанция. На дворе только сентябрь, а выводы нужно будет делать в мае, - цитирует Гути AS.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Эспаньола» на своём поле. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.