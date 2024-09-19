Гути: «Этот «Реал» сильнее «галактикос»

Бывший футболист «Реала» Гути считает, что нынешний состав команды сильнее того, который называли «галактикос».

- Эта команда лучше, чем «галактикос». У них очень хорошие и очень молодые игроки. Они собираются ознаменовать эпоху.

- Во времена «галактикос» успехов было мало. У команды были проблемы в обороне, несмотря на большой потенциал в атаке. Вы боитесь, что это повторится?

- В составе «галактикос» было много неприкасаемых игроков, которым приходилось играть всегда. А сейчас Анчелотти может принимать лучшие решения для команды. В каких-то играх он может использовать схему 4-3-3, а в каких-то – 4-4-2. Анчелотти – умный тренер, - цитирует Гути AS.