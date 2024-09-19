Гути ответил, кому отдал бы «Золотой мяч»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути ответил на вопрос, за кого он отдал бы голос в голосовании за «Золотой мяч».

«Если говорить о первой половине сезона, я бы отдал награду Беллингему. Если говорить о второй половине сезона, я бы отдал награду Винисиусу. А если говорить о полном сезоне, я бы отдал награду Карвахалю. Он был хорош по ходу всего сезона, в том числе в сборной Испании.

Сейчас есть четыре или пять игроков, которые могут выиграть «Золотой мяч». Стало веселее. Раньше это были только Месси или Криштиану», - цитирует Гути AS.

Добавим, что «Золотой мяч» будет вручен 28 октября.