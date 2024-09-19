Кунде: «Барселона» хорошо понимает, чего хочет тренер»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде перед матчем Лиги чемпионов с «Монако» высказался о состоянии каталонской команды.

— Команда очень хорошо понимает, чего хочет тренер. Появилась хорошая динамика, каждый выполняет свою работу, начиная с нападающих, которые отлично прессингуют. Это придает нам дополнительную уверенность, что позволяет забивать и выигрывать, — сказал Кунде на пресс-конференции.

В текущем сезоне 25-летний Кунде принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, забил один мяч и записал на свой счет одну голевую передачу.

После пяти туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков.