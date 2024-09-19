Анчелотти планирует использовать другую схему в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти думает о том, как обеспечить баланс, которого сейчас временами не хватает в игре команды. Итальянского специалиста беспокоит, что «Реал» создаёт много моментов, но в то же время позволяет создавать много моментов соперникам.

Учитывая ситуацию, Анчелотти может внедрить дополнительного футболиста в центр поля, то есть «Реал» может использовать схему с четырьмя полузащитниками. Об этом рассказывает Marca.

Такая схема может использоваться в сложных играх, особенно гостевых. Предполагается, что с четырьмя полузащитниками «Реал» может сыграть на выезде против «Атлетико» в конце сентября.