Галлахер: «Симеоне пообещал мне, что подпишет меня в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер дал понять, что был спокоен, когда его трансфер на «Ванда Метрополитано» находился под угрозой срыва. Напомним, в итоге «матрасники» оформили трансфер хавбека из лондонского «Челси» за сумму компенсации в районе 40 миллионов евро. У Конора оставался год по контракту с «синими».

«Перед тем, как вернуться в Лондон из-за осложнений в сделке между «Атлетико» и «Челси», я встретился с Диего Симеоне». Он сказал мне: «Мы обязательно подпишем тебя. Всё, что тебе нужно сделать, это быть готовым, когда ты вернёшься в Мадрид», – поделился Галлахер в беседе с изданием AS.