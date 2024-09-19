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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку»

19 Сентября 2024 • 10:58 Комментировать (1)

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о насыщенном графике матчей в нынешнем сезоне.

«Футболисты вполне могут объявить забастовку. Мнение игроков не принимается во внимание, поэтому нам нужно повысить голос», - передает слова испанского латераля Tiempo de Juego.

В нынешнем сезоне Карвахаль принял участие в семи поединках, отметившись результативной передачей.

После пяти туров чемпионата Испании «Реал» набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА команда Карло Анчелотти стартовала с домашней победы над «Штутгартом» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
19 Сентября 2024 в 11:01
Зажрались вы калоеды , пайку вам стоит урезать , и сводить на завод на экскурсию показать как и за сколько люди работают , голос сразу пропадет . Уставшие блин..
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