Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о насыщенном графике матчей в нынешнем сезоне.

«Футболисты вполне могут объявить забастовку. Мнение игроков не принимается во внимание, поэтому нам нужно повысить голос», - передает слова испанского латераля Tiempo de Juego.

В нынешнем сезоне Карвахаль принял участие в семи поединках, отметившись результативной передачей.

После пяти туров чемпионата Испании «Реал» набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА команда Карло Анчелотти стартовала с домашней победы над «Штутгартом» (3:1).