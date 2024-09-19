Тчуамени играл с дискомфортом в матче против «Штутгарта»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени был вынужден играть с дискомфортом в ноге в последнем матче. Напомним, во вторник «королевский клуб» обыграл у себя дома «Штутгарт» со счётом 3:1 в рамках Лиги чемпионов.

Relevo сообщает, что Тчуамени не был готов к поединку на все 100 процентов. Французу пришлось играть через боль, которую он чувствовал в области лодыжки.

Пока неизвестно, сможет ли Тчуамени принять участие в ближайшем матче «Реала», который состоится в рамках чемпионата Испании против «Эспаньола». Главный тренер Карло Анчелотти должен прояснить ситуацию с состоянием француза на ближайшей пресс-конференции.