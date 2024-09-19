Камавинга близок к возвращению в строй

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга близок к тому, чтобы вернуться в строй после травмы. Напомним, в середине августа француза получил повреждение, которое выбило его из колеи на несколько недель.

По информации от Relevo, Камавинга уже близок к тому, чтобы вернуться на поле. Французу ещё предстоит возобновить тренировки в общей группе, после чего ему придётся набирать форму для участия в официальных матчах.

Напомним, Камавинга за три сезона в «Реале» дважды становился победителем Лиги чемпионов. Эдуардо перебрался на «Сантьяго Бернабеу» летом 2021 года из французского «Ренна».