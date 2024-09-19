Флик обвинил себя в травме игрока «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о травме полузащитника команды Фермина Лопеса.
«Я чувствую себя виноватым в его травме. Фермин принял участие в двух серьезных турнирах летом. Нужно было все обсудить с тренером молодежной сборной, но я не сделал этого. Тогда я больше думал о начале своей работы в клубе», - передает слова немецкого тренера инсайдер Фабрицио Романо.
На днях стало известно, что Лопес получил травму бедра во время тренировочного занятия «сине-гранатовых». После пяти туров чемпионата Испании «Барселона» с 15 очками лидирует в таблице.
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