Флик обвинил себя в травме игрока «Барселоны»

«Я чувствую себя виноватым в его травме. Фермин принял участие в двух серьезных турнирах летом. Нужно было все обсудить с тренером молодежной сборной, но я не сделал этого. Тогда я больше думал о начале своей работы в клубе», - передает слова немецкого тренера инсайдер Фабрицио Романо.