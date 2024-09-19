Вилья объяснил, почему Ямаля нельзя сравнивать с Месси

«Ямаль уникальный футболист. Он очень молод и развит не по годам. Но сравнивать его с Лео Месси – это ошибка. Этого нельзя делать, поскольку Месси отличается от всех футболистов. Но то, что сейчас делает Ямаль, заставляет думать, что это далеко не предел», - передает слова бывшего футболиста газета Marca.