Вилья объяснил, почему Ямаля нельзя сравнивать с Месси

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Давид Вилья прокомментировал сравнения 17-летнего таланта «сине-гранатовых» и сборной Испании Ламина Ямаля с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Ямаль уникальный футболист. Он очень молод и развит не по годам. Но сравнивать его с Лео Месси – это ошибка. Этого нельзя делать, поскольку Месси отличается от всех футболистов. Но то, что сейчас делает Ямаль, заставляет думать, что это далеко не предел», - передает слова бывшего футболиста газета Marca.
В текущем сезоне Ламин принял участие в пяти матчах «Барселоны». Нападающий записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.
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