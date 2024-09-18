Кунде поддержал идею бойкотировать матчи

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде согласен с идеей начать бойкотировать матчи.

Перед встречей против «Монако» Жюль заявил, что за последние 3-4 года ситуация никак не меняется, и количество матчей только увеличивается.

«В календаре с каждым годом игр становится всё больше, а отдыха меньше. Мы говорим про это в течение трех или четырех лет. Футболистов никто не хочет слышать. Думаю, Родри предложил единственный выход - это начать бойкотировать матчи. Кажется, иначе нас не услышат. Когда вы играете на клубном чемпионате мира, игр будет еще больше, а отдыха еще меньше. В сезоне будет 70 матчей, что просто безумие», - приводит слова Кунде Gffn.

Ранее мы писали о том, что первым предложил вариант забастовки футболист «Манчестер Сити» Родри.