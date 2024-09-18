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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» переиграл «Хетафе» благодаря дублю Ло Чельсо

18 Сентября 2024 • 22:05 Комментировать
Бетис
2:1
Хетафе

В среду «Бетис» и «Хетафе» провели отложенный матч третьего тура Ла Лиги. Севильцы играли первым номером, но по моментам не превзошли соперника. Основные события произошли после перерыва. Диего Льоренте бил ударом через себя, но вратарь блокировал удар. Луис Милья сыграл рукой в штрафной - пенальти. Джовани Ло Чельсо со стандарта переиграл голкипера - 1:0. Он же спустя 13 минут отличился и с игры, правда, при помощи рикошета.  В компенсированное время после углового Марио Арамбарри выиграл воздух и переправил мяч в сетку - 2:1.

«Бетис» все же удержал победу и идет на шестом месте, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Бетис2:1Хетафе
(1:0) Ло Чельсо Джовани61'  
(2:0) Ло Чельсо Джовани74'  
  90'Арамбарри Мауро (2:1)
Силва Руи  88'Бельерин ЭкторЛьоренте ДиегоНатанПерро Ромен  38' 46' (Родригес Рикардо ( 46') Рока МаркАлтимира СерхиФорнальс Пабло  43' 77' (Руибаль Айтор ( 77') Ло Чельсо Джовани 78' (Лосада Икер ( 78') Эз Абде 86' (Авила Эсекьель ( 86') Роке Витор 86' (Хуанми Мигель ( 86')
Запасные: Бакамбу СедрикМенди НобельСабали ЮссуфАдриан Сан-МигельАльказар ЛукасДиао АссанеВьейтес Франсиско
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльдерете Омар  15'Рико Диего  64'Милья Луис 75' (Майораль Борха ( 75') Сола Алекс  12' 62' (Арамбарри Мауро ( 62') Chrisantus UcheАленья Карлес  13' 75' (Риско Альберто ( 75') Гонсалес Петер 46' (Перес Карлес ( 46') Йылдырым Бертуг  58' 75' (Сантьяго Хесус ( 75')
Запасные: Меденица ДжорджиеCoba da CostaБеррокаль ХуанЛетачек ИржиGuillem Trilla CortinasДуарте ДомингушПатрик Джон
18 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
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