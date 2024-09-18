«Бетис» переиграл «Хетафе» благодаря дублю Ло Чельсо

В среду «Бетис» и «Хетафе» провели отложенный матч третьего тура Ла Лиги. Севильцы играли первым номером, но по моментам не превзошли соперника. Основные события произошли после перерыва. Диего Льоренте бил ударом через себя, но вратарь блокировал удар. Луис Милья сыграл рукой в штрафной - пенальти. Джовани Ло Чельсо со стандарта переиграл голкипера - 1:0. Он же спустя 13 минут отличился и с игры, правда, при помощи рикошета. В компенсированное время после углового Марио Арамбарри выиграл воздух и переправил мяч в сетку - 2:1.
«Бетис» все же удержал победу и идет на шестом месте, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Ло Чельсо Джовани61'
|(2:0) Ло Чельсо Джовани74'
|90'Арамбарри Мауро (2:1)
Силва Руи• 88'Бельерин Эктор•Льоренте Диего•Натан•Перро Ромен 38'46' (Родригес Рикардо (46') •Рока Марк•Алтимира Серхи•Форнальс Пабло 43'77' (Руибаль Айтор (77') •Ло Чельсо Джовани78' (Лосада Икер (78') •Эз Абде86' (Авила Эсекьель (86') •Роке Витор86' (Хуанми Мигель (86')
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альдерете Омар• 15'Рико Диего• 64'Милья Луис75' (Майораль Борха (75') •Сола Алекс 12'62' (Арамбарри Мауро (62') •Chrisantus Uche•Аленья Карлес 13'75' (Риско Альберто (75') •Гонсалес Петер46' (Перес Карлес (46') •Йылдырым Бертуг 58'75' (Сантьяго Хесус (75')
18 сентября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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