«Бетис» переиграл «Хетафе» благодаря дублю Ло Чельсо

В среду «Бетис» и «Хетафе» провели отложенный матч третьего тура Ла Лиги. Севильцы играли первым номером, но по моментам не превзошли соперника. Основные события произошли после перерыва. Диего Льоренте бил ударом через себя, но вратарь блокировал удар. Луис Милья сыграл рукой в штрафной - пенальти. Джовани Ло Чельсо со стандарта переиграл голкипера - 1:0. Он же спустя 13 минут отличился и с игры, правда, при помощи рикошета. В компенсированное время после углового Марио Арамбарри выиграл воздух и переправил мяч в сетку - 2:1.

«Бетис» все же удержал победу и идет на шестом месте, соперник - третий с конца.