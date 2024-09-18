​«Болезненное решение» - Хесус Навас закончит карьеру в конце года

Ветеран испанской «Севильи» Хесус Навас объявил о том, что в конце года закончит клубную карьеру. Ранее Навас объявил о том, что больше не будет выступать за сборную страны, но теперь принял ещё одно решение. В интервью Canal Sur Radio он намекнул на то, что одной из причин такого решения является не до конца залеченная травма.

- Уже четыре года я борюсь с этой ситуацией, есть боль, и она становится более интенсивной. После матчей я два дня не могу ходить. Сейчас становится всё труднее, надеюсь, я смогу ещё помочь команде хотя бы до конца декабря, - заявил Навас.

Навас провёл в «Севилье» всю карьеру, за исключением четырёх лет «на заработках» - в «Манчестер Сити».