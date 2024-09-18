Рюдигер высказался об игре Эндрика против «Штутгарта»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре своего партнёра по команде Эндрика. 18-летний нападающий вчера вышел на замену в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов и отметился забитым голом. «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:1.

«Если ты забиваешь – это хорошо, если не забиваешь, то у тебя проблемы. Нынешнее положение вещей показывает, что у Эндрика большая личность для его возраста — он очень много работает, становится увереннее и привыкает к игре. Да, мы хотим больше голов от него», – цитирует Рюдигера издание Goal.

Напомним, сам Рюдигер вчера тоже забил в ворота «Штутгарта», за который выступал в начале карьеры.