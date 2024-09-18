Контракт Иньиго Мартинеса с «Барселоной» может продлиться автоматически

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес может покинуть команду в конце сезона, ведь летом у него истекает контракт. Тем не менее, соглашение испанца с «сине-гранатовыми» может продлиться автоматически.

Как сообщает издание Sport, если Мартинес проведёт на поле более 45 минут хотя бы в 60% матчей «Барселоны» в этом сезоне, его контракт продлится автоматически. Иньиго очень нравится нынешнему тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику.

Напомним, Иньиго могли продать минувшим летом, но Флик заблокировал уход центрального защитника, который в нынешнем сезоне является основным в «Барселоне».