Анчелотти ответил, тренирует ли сейчас лучшую группу игроков в своей карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень нынешнего состава «королевского клуба».

«Это лучший состав, который я когда-либо тренировал? Сложно сказать. Сложно сравнивать разные времена, но эта группа игроков является фантастической, в этом у меня нет сомнений. Если нам удастся собрать всё качество, в этом сезоне мы сможем бороться за трофеи. Это один из лучших моих составов, но я также не могу забыть «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, летом к «Реалу» присоединились нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик. Оба игрока отличились голами во вчерашнем матче против «Штутгарта» в рамках Лиги чемпионов.