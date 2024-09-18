Анчелотти рассказал, вырос ли Беллингем после трансфера в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии полузащитника Джуда Беллингема, который вчера сыграл в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.

«Вырос ли Беллингем после трансфера в «Реал»? Я думаю, Джуд удивил всех в начале прошлого сезона. Сейчас он очень хорош, действует зрело и берёт на себя много ответственности. Беллингем – действительно важный игрок для нас. Я думаю, в этом сезона он будет столь же эффективен, как в прошлом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В этом сезоне Беллингем успел провести всего один матч в чемпионате Испании, нде не отметился ни одним результативным действием.