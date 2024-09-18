«Барселона» уверена, что сможет заключить новый контракт с Педри

Каталонская «Барселона» уверена в том, что в скором времени сможет заключить новое соглашение с полузащитником Педри. По информации от журналиста Фабрицио Романо, обе стороны уверены в заключении новой сделки.

Отметим, что Педри очень доволен состоянием «Барселоны» после того, как команду возглавил Ханс-Дитер Флик. Ранее появились слухи о том, что у Педри были проблемы с бывшим тренером «сине-гранатовым» Хави Эрнандесом.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Педри провёл 5 матчей, где отметился двумя результативными передачами. Недавно полузащитник выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.