Анчелотти: «Эндрик обладает особенным талантом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о таланте нападающего Эндрика. Напомним, 18-летний бразилец вчера дебютировал в Лиге чемпионов и сразу же отметился голом в ворота немецкого «Штутгарта».

«Эндрик обладает особенным талантом. У него есть кураж и качество. Его навыки удара – это нечто невероятное. Я был уверен в том, что Эндрик забьёт, даже несмотря на то, что он вышел с замены на несколько минут», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Эндрик уже успел отметиться двум голами за мадридский «Реал» во всех турнирах. Вчера «королевский клуб» обыграл «Штутгарт» со счётом 3:1. Помимо Эндрика в составе «сливочных» также отличились Килиан Мбаппе и Антонио Рюдигер.